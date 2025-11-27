Malattie infiammatorie intestinali, Orlando: "Con Fondazione Ig-Ibd per 4-5 studi"

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "La nascita della Fondazione Ig-Ibd è veramente un'evoluzione della società scientifica che negli anni ha registrato" traguardi "straordinari in termini di risultati scientifici, ma anche educazionali. Abbiamo già posto le b...

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) – "La nascita della Fondazione Ig-Ibd è veramente un'evoluzione della società scientifica che negli anni ha registrato" traguardi "straordinari in termini di risultati scientifici, ma anche educazionali. Abbiamo già posto le basi per almeno 4-5 studi scientifici di ampio respiro". Così Ambrogio Orlando, coordinatore del comitato scientifico Ig-Ibd, intervenendo oggi all'apertura del XVI Congresso nazionale della società scientifica che riunisce a Riccione gli esperti in malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici).

La nascita nella Fondazione, nell'edizione 2025 del convegno, avviene a 20 anni dalla nascita della società scientifica Ig-Ibd. "Credo che sia veramente un grandissimo coronamento – osserva Orlando – di questi 20 anni di attività che hanno portato questa società a essere una delle più importanti sulle malattie infiammatorie coniche intestinali in Europa e tra le migliori nel mondo". L'obiettivo della Fondazione è di "realizzare degli studi osservazionali", ma c'è "l'ambizione di poter realizzare anche degli studi controllati, nel tempo, sulle malattie infiammatorie coniche intestinali grazie alla possibilità che la Fondazione ha di ricevere finanziamenti da parte delle aziende, ma anche da altre strutture".