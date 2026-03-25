Malattie rare: ipertensione polmonare, cardiologo Badagliacca, ‘importante esperienza per

La presenza di “sintomi aspecifici” come l’affanno causa un ritardo nella diagnosi dell’ipertensione arteriosa polmonare (Iap) che viene quindi individuata “in fase avanzata. Questo rappresenta la principale criticità”, per questo è “necessaria esperienza. Nell’ultimo ventennio si è ampliata molto l’offerta di farmaci in commercio, ma l’approccio terapeutico, ossia la combinazione dei farmaci tra loro, e la scelta, nell’ambito dei diversi farmaci a disposizione, è importante per capire l’approccio migliore al paziente per garantirgli, il massimo del miglioramento”. Lo ha detto Roberto Badagliacca, professore responsabile Uos Terapia intensiva cardiologica, dipartimento di Scienze mediche e cardiovascolari, università Sapienza – Policlinico Umberto I di Roma, all’evento di presentazione, a Roma, della campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’ promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana.

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