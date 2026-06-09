Malattie rare: Luppi (Msd), ‘6 Regioni hanno già detto sì alla terapia per Vhl belzutifan’

Malattie rare: Luppi (Msd), ‘6 Regioni hanno già detto sì alla terapia pe...

Malattie rare: Luppi (Msd), ‘6 Regioni hanno già detto sì alla terapia pe...

“La scorsa settimana l’Aifa - Agenzia italiana del farmaco, ha dato il via libera alla prima e unica terapia target sistemica approvata per la sindrome di Vhl: belzutifan. Ora tocca alle Regioni avere lo stesso passo celere. In 6 hanno già detto sì, ci aspettiamo che le altre provvedano quanto...