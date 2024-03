La vittima è un uomo di 57 anni, che lavorava come responsabile tecnico informatico presso l’ospedale privato convenzionato Giovanni XXIII di Monastier, in provincia di Treviso.

Ha un malore in aereo durante l’atterraggio

Scomparin si è sentito male a bordo del volo in partenza dall’aeroporto trevigiano e diretto a Vienna. Quando ha accusato il malore fatale si trovava seduto accanto a Gabriele Geretto, amministratore delegato della struttura sanitaria. Proprio il dirigente si è accorto del suo malessere: “Eravamo nella fase di atterraggio, stavamo parlando, stava bene, nessun segno premonitore” ha raccontato “Ho guardato per un attimo fuori dal finestrino e poi mi sono girato di nuovo verso Gianpietro e l’ho visto con la testa accasciata. Pensavo stesse riposando. Ho cercato di parlargli, ma nulla è stato terribile“.

La corsa in ospedale

L’amministratore delegato del presidio ospedaliero ha spiegato inoltre che il personale di bordo è intervenuto tempestivamente per prestare soccorso a Scomparin, cercando di rianimarlo con il defibrillatore per oltre mezz’ora. Una volta atterrati è stato trasportato d’urgenza in ospedale da un’ambulanza che li stava aspettando sulla pista, ma si è spento poco dopo. I due avrebbero dovuto raggiungere il congresso europeo di radiologia, organizzato nella capitale austriaca dal 28 febbraio al 3 marzo.

Il cordoglio dei familiari

Gianpietro Scomparin, residente a San Donà di Piave in provincia di Venezia, lascia due figli di 19 e 21 anni. “Ci ha lasciato un amico, per me un fratello. Una persona sulla quale potevi sempre e comunque contare. Nel corso dei tanti anni che abbiamo trascorso assieme in azienda Gianpietro si è sempre dimostrato una persona, preparata, un genio dell’informatica, all’altezza del suo ruolo di responsabile tecnico ICT della struttura. In grado di risolvere anche i più difficili problemi informatici che potevano accadere, ma soprattutto di andare d’accordo con tutti e di sorridere sempre” l’ha voluto ricordare Gabriele Geretto. A breve la salma sarà riportata in Italia e verrà annunciata la data del funerale.