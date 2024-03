La terribile tragedia di cui parliamo oggi è avvenuta a Brescia, precisamente a Castel Mella, dove un uomo di 48 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo un doppio investimento. Vediamo cosa è accaduto.

Incidente doppio a Brescia

Un 48enne di Brescia è stato investito da un pirata dalla strada che poi è scappato senza prestare soccorso. L’uomo è rimasto a terra gravemente ferito ed è poi stato investito da un secondo automobilista che però in questo caso, si è subito fermato per controllare le sue condizioni.

Purtroppo queste erano disperate e ora si trova ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è in corso di accertamento, intanto la Polstrada si è recata nella zona dell’incidente, in via Quinzano, per ascoltare i testimoni.

La dinamica dell’incidente di Brescia

Stando a quanto emerso dalle testimonianze, l’uomo stava attraversando la strada quando all’improvviso un mezzo lo ha investito.

Aveva da poco terminato la giornata di lavoro e stava rincasando. L’automobilista che lo ha preso in pieno, non si è fermato a prestare soccorso e tutt’ora è ricercato dalle forze dell’ordine.

In quei terribili momenti in cui è rimasto a terra gravemente ferito, il 48enne è stato colpito da una seconda vettura ma in questo caso l’automobilista si è fermato per aiutarlo.

In pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari del 118 portando l’uomo d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia. Ora si trova nel reparto di rianimazione ma le sue condizioni sono critiche.

Intanto si cerca il pirata della strada e fondamentale per identificarlo saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.