Un’operazione di successo contro il narcotraffico

Durante le recenti vacanze, l’aeroporto di Malpensa è stato teatro di un’importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza. I finanzieri hanno arrestato nove narcotrafficanti e sequestrato un totale di 120 chili di sostanze stupefacenti di vario genere. Questo intervento evidenzia l’impegno delle autorità nel contrastare il traffico di droga, soprattutto in un periodo di alta affluenza turistica.

Nuove rotte e metodi di traffico

Tra i metodi utilizzati dai narcotrafficanti, spiccano i corrieri ovulatori, due dei quali sono stati arrestati per aver ingerito ovuli contenenti cocaina. Questo metodo, sebbene noto, continua a essere utilizzato dai trafficanti, dimostrando la loro capacità di adattarsi e trovare nuove strade per eludere i controlli. Inoltre, si è registrato un aumento delle rotte provenienti dal Sud Est asiatico, un’area che sta diventando sempre più centrale nel traffico di sostanze stupefacenti.

Sequestri significativi e nuove strategie di contrasto

Oltre agli arresti, i finanzieri hanno effettuato due ingenti sequestri di marijuana trasportata in valigia da due passeggere asiatiche. Questi eventi sottolineano l’importanza di monitorare non solo i passeggeri in arrivo, ma anche le nuove modalità di trasporto della droga. Un altro episodio significativo si è verificato nell’area Lost&Found, dove è stata rinvenuta una valigia contenente panetti di cocaina con il logo distintivo di un noto cartello criminale. Questo ritrovamento mette in luce la complessità e l’organizzazione del narcotraffico, che continua a rappresentare una sfida per le forze dell’ordine.