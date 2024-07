Una forte ondata di maltempo, con tanto di grandinata, ha colpito la Lombardia, in modo particolare la città di Milano.

Maltempo con grandinata a Milano, chicchi come palle da biliardo

Una forte ondata di maltempo ha colpito la Lombardia nella serata di ieri, venerdì 12 luglio. Una violenta grandinata, con chicchi di ghiaccio grandi come noci e palle da biliardo, ha colpito la città di Milano. Il fenomeno, durato fortunatamente solo pochi minuti, ha creato grandi timori per eventuali danni su tetti, vetri e lucernari. Le persone hanno cercato di ripararsi sotto tende e balconate. “C’erano chicchi grossi come palle da biliardo” ha raccontato un testimone.

La grandinata fortunatamente non ha provocato feriti, come confermato dal 118. Molte persone si sono rifugiate di corsa sotto tendoni, balconate o nelle aree di servizio in auto. Ci sono stati diversi disagi nella zona di San Siro, dover era in corso un concerto degli Stray Kids. Migliaia di giovani hanno iniziato un fuggi fuggi che per fortuna non ha avuto conseguenze.

Grandinata a Milano: disagi in città

Si è registrata la rottura di una tubatura dell’acqua in centro, in un punto molto vicino al Teatro alla Scala. I vigili del fuoco e i tecnici dell’acquedotto sono intervenuti per sistemare la perdita, che ha rovesciato altra acqua sul marciapiede e sulla strada già parzialmente allagata dal nubifragio.

I fiumi Seveso e Lambro sono sotto monitoraggio, ma non in emergenza. I vigili del fuoco hanno fatto decine di interventi, una ventina più gravi nella zona Nord-Ovest di Milano, in modo particolare a Cornaredo e Bareggio, dove sono caduti diversi rami e alcuni alberi che hanno danneggiato le auto in sosta.