Sparatoria nella notte a Taranto: tragico bilancio, è caccia ai responsabili

Nella notte appena trascorsa, Taranto è stata teatro di una drammatica sparatoria che ha lasciato un tragico bilancio di vittime e feriti. Le autorità sono immediatamente intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili, che ha gettato la città nel caos e nell’apprensione.

Sparatoria nella notte a Taranto: tragico bilancio

Una violenta sparatoria ha scosso nella tarda serata di mercoledì 16 luglio il quartiere Tamburi di Taranto, in via Machiavelli. Come riportato da Buonasera 24, il bilancio è tragico: Carmelo Nigro, 45 anni, è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Feriti in modo grave suo figlio Michael, di 20 anni, attualmente ricoverato in rianimazione a causa di una ferita alla testa, e Pietro Caforio, 24 anni, oltre a Vincenzo Farro, 65 anni, che ha riportato una ferita alla gamba destra ma non è in pericolo di vita. Le condizioni dei feriti più gravi destano grande preoccupazione.

Le forze dell’ordine, composte da polizia, carabinieri e polizia locale, sono intervenute tempestivamente sul luogo della sparatoria per avviare le indagini. La Scientifica ha repertato numerosi bossoli calibro 7,65, confermando che sono stati esplosi almeno dieci colpi.

Al momento le motivazioni dell’agguato non sono state chiarite, ma tra le ipotesi più accreditate figura un regolamento di conti legato alla gestione delle piazze di spaccio. Le autorità mantengono aperte tutte le piste e sono in corso le ricerche per individuare gli autori della sparatoria, mentre in ospedale la polizia garantisce la sicurezza del personale sanitario e dei feriti.