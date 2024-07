Questo bizzarro meteo dell’estate 2024 preoccupa i cittadini italiani e soprattutto coloro che abitano nelle città del Nord dello Stivale. Giorni di grande caldo si alternano a giornate in cui il maltempo la fa da padrone, con temporali violentissimi che creano disagi e inondazioni.

Maltempo, nubifragio a Varese: danni in città

Ed è stato questo, oggi, il caso di Varese. La città della Lombardia è stata investita intorno alle ore 10 da un violento temporale che in pochi attimi ha causato l’inondazione di alcune delle vie principali del centro. Non solo, le forti raffiche di vento che accompagnavano la pioggia hanno contribuito a sradicare numerosi alberi, finiti inevitabilmente fra le strade della città. La pioggia è caduta incessante per lunghi tratti della mattinata e i cittadini hanno tempestato di telefonate le centraline per richiedere il soccorso delle autorità.

Maltempo, nubifragio a Varese: gli interventi della Protezione Civile

Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti in tante delle arterie principali del comune, mentre interi quartieri hanno dovuto avere a che fare con improvvise e saltuarie interruzioni della fornitura elettrica. Attualmente, seppur il grosso temporale sembra essere passato, la Protezione Civile sta ancora monitorando la situazione, pronta ad intervenire in caso di nuova necessità.