Val Masino, 17enne trascinato dal torrente in piena: disperso

Il tragico incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi 9 luglio e le ricerche del ragazzo disperso a Cataeggio, nel comune di Val Masino, sono in corso dalle 14.

Ragazzo disperso nel torrente Masino

L’allarme è stato dato da altri giovani presenti sul posto che sarebbero riusciti a trarre in salvo un altro ragazzo prima che venisse trascinato dall’acqua.

Per le ricerche è stato inviato sul luogo l’elicottero AB412 del nucleo dei Vigili del fuoco di Torino con specialisti sommozzatori, oltre alle forze dell’ordine, a un’ambulanza e un’auto medica.

La dinamica dell’incidente

Il giovane si trovava con alcuni amici, una comitiva di turisti italiani di fuori provincia, nella zona del vecchio ponte in località Cataeggio. Avevano portato il barbecue, cibo e bevande per trascorrere la giornata in riva al torrente.

Il giovane, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe tuffato in acqua ma è stato inghiottito dal torrente particolarmente impetuoso.

Un amico di 22 anni ha tentato di salvarlo senza riuscirci. Inoltre, per lui si è reso necessario l’intervento del 118: è rimasto ferito riportando un trauma cranico e traumi al bacino, alla schiena e a una gamba. Sarebbe stato elitrasportato all’ospedale Morelli di Sondalo in codice giallo.

Le parole del sindaco Pietro Taeggi

Il sindaco di Val Masino, Pietro Taeggi, a La Repubblica, spiega:

“In base alle prime informazioni che mi sono state riferite, il ragazzo sarebbe di Milano, qui per una breve gita”.

Il torrente sarebbe ingrossato a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, ma anche perché in quota c’è ancora molta neve che si sta sciogliendo a causa del gran caldo, alimentando ulteriormente il Masino.

Per agevolare le ricerche Taeggi ha chiesto all’Enel di ridurre la portata dell’acqua del torrente.