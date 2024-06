Maltempo: Esondato l’Avenale, Castelfranco Veneto di nuovo sott’acqua

Treviso, 26 giu. – (Adnkronos) – Le forti piogge di ieri e durante la notte hanno provocato l’esondazione del fiume Avenale, come già accaduto a maggio. Le acque hanno invaso una parte del centro storico di Castelfranco Veneto (Treviso) e sommerso parte del quartiere Bella Venezia, provocando consistenti allagamenti di cantine, seminterrati e garage. Danni per l'intenso nubifragio anche nei vicini comuni di Castello di Godego, Resana e Riese Pio X. Oltre un centinaio le richieste di soccorso arrivate ai vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco che sono al lavoro dalla notte anche per rimuovere i tanti rami pericolanti lungo le strade e nei giardini pubblici e privati case causati dal forte vento. Gli interventi sono ancora tuttora in corso