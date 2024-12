Maltempo in arrivo: allerta meteo per il Sud Italia

Un’area di bassa pressione in arrivo

Oggi, l’Italia si prepara a fronteggiare un’area di bassa pressione che si sta spostando verso i settori meridionali del paese. Questo fenomeno meteorologico porterà con sé correnti settentrionali, che domani interesseranno in particolare il Sud, causando precipitazioni localmente persistenti. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle piogge e la possibilità di temporali intensi, specialmente in Calabria e Sicilia.

Previsioni dettagliate per il Sud

Secondo le informazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, a partire dalla mattina di domani, domenica 15 dicembre, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, che passeranno da sparse a diffuse. Le aree più colpite saranno quelle tirreniche della Calabria, con un rapido estendersi del maltempo anche verso la Sicilia, in particolare nei settori centro-orientali. I fenomeni saranno caratterizzati da rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, che potrebbero causare disagi e problemi di sicurezza.

Allerta gialla in diverse regioni

In considerazione della gravità della situazione, è stata emessa un’allerta gialla per diverse regioni italiane. I settori interessati includono Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e l’intero territorio della Calabria. Gli esperti raccomandano di prestare attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità locali, in quanto le condizioni meteorologiche potrebbero evolvere rapidamente, portando a situazioni di rischio. È fondamentale rimanere informati e adottare le necessarie precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.