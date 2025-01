Previsioni meteorologiche avverse in Calabria

Un’area depressionaria in formazione sullo Ionio Meridionale sta per portare un’ondata di maltempo sulla Calabria, con effetti particolarmente severi sulla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sui settori ionici. Secondo le previsioni, si prevedono precipitazioni intense e persistenti, accompagnate da un significativo rinforzo della ventilazione proveniente dai quadranti orientali. Questo fenomeno potrebbe causare mareggiate lungo la costa ionica, creando potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture.

Allerta meteo e misure di emergenza

Il Dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria ha emesso un comunicato ufficiale in cui si annuncia l’attivazione di un messaggio di allerta unificato. L’allerta rossa è stata dichiarata per la Calabria meridionale e la fascia ionica della Calabria centrale, mentre è stata emessa un’allerta arancione per le province di Crotone e Cosenza. L’allerta gialla riguarda i settori tirrenici centro-settentrionali. Dalle prime ore di domani, i cittadini dovranno prepararsi a rovesci di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento che potrebbero aggravare la situazione.

Raccomandazioni per la popolazione

In vista di queste condizioni meteorologiche avverse, il Dipartimento ha invitato i sindaci dei comuni interessati ad attivare le fasi previste dal Sistema di allertamento regionale. È fondamentale che i cittadini prestino la massima attenzione e prudenza negli spostamenti, in particolare nei punti critici come sottopassi, ponti e lungomari. La Sala operativa regionale, attiva 24 ore su 24, monitorerà costantemente l’evoluzione dei fenomeni e informerà le autorità locali in caso di aggiornamenti significativi. La sicurezza della popolazione è la priorità assoluta in queste circostanze, e ogni precauzione è necessaria per prevenire incidenti e danni.