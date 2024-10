Maltempo in Emilia Romagna: tra danni e processi di ricostruzione a Traversara.

Ripristino delle attività locali a Traversara: una comunità in cerca di certezze dopo le recenti calamità

A Traversara, si è avviato immediatamente un impegno per ripristinare le piccole imprese locali: un market, una farmacia e un bar. Questi spazi rappresentano punti di incontro essenziali per la comunità di questa frazione ravennate, che conta circa 750 residenti. Dopo aver appena iniziato a riprendersi dall’alluvione delle scorse settimane, le persone si sono trovate costrette a evacuare nuovamente a causa del maltempo. Gli abitanti sono stanchi di dover contare solo su riti propiziatori e buona sorte; ora richiedono certezze concrete.

