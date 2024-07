Maltempo: in Lombardia attesa nuova instabilità e temperature massime in sensibile calo

Maltempo: in Lombardia attesa nuova instabilità e temperature massime ...

Maltempo: in Lombardia attesa nuova instabilità e temperature massime ...

Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Sulla Lombardia condizioni di instabilità, favorite da una perturbazione in transito sul Mediterraneo occidentale verso la Sardegna e le regioni del centro Italia. Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, per domani, flussi in quota da Nord Ovest che manterr...