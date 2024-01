Maltempo: Manca (Pd), 'da Bignami arroganza e offese a forze ordine'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – "Apprendiamo che il sottosegretario Bignami, nei giorni scorsi, ha perso l’ennesima occasione per tacere e dimostrarsi all’altezza delle istituzioni che dovrebbe rappresentare. Atteggiandosi a ‘federale’ avrebbe fatto di tutto per limitare il diritto dei manifestanti che a Forlì volevano legittimamente protestare per i mancati rimborsi per i danni dell’alluvione in occasione della visita di Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen. E non contento avrebbe pure criticato apertamente le forze dell’ordine che invece hanno garantito al tempo stesso che la visita si svolgesse con serenità e che i manifestanti esercitassero il loro diritto. Ma è evidente che nel dna di Bignami, che ama vestirsi da nazista, non ci sono i principi democratici e il rispetto dei diritti ma solo l’arroganza del potere e di questa destra”. Così il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama.