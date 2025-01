Un’ondata di maltempo senza precedenti

Negli ultimi giorni, il sud Italia è stato colpito da un’ondata di maltempo che ha causato notevoli disagi alla viabilità. Le forti piogge e le nevicate hanno interessato in particolare le zone montuose, rendendo difficile il transito su molte strade statali e autostrade. Le autorità locali hanno dovuto attivare misure straordinarie per garantire la sicurezza degli automobilisti e la fluidità del traffico.

Interventi dei mezzi spazzaneve

In risposta alle condizioni meteorologiche avverse, i mezzi spazzaneve sono stati mobilitati per liberare le strade dalle nevicate. Tra le tratte più colpite vi è la A2, la Salerno-Reggio Calabria, in particolare nel tratto che collega Frascineto, Campotenese, Laino e Lagonegro, in provincia di Potenza. Gli operatori hanno lavorato incessantemente per rimuovere la neve e garantire la sicurezza degli utenti della strada. Tuttavia, nonostante gli sforzi, si sono registrati ritardi e disagi significativi per i viaggiatori.

Le conseguenze per la popolazione locale

Le conseguenze del maltempo non si limitano solo alla viabilità. Molti comuni del sud Italia hanno dovuto affrontare problemi di approvvigionamento idrico e interruzioni di corrente elettrica. Le scuole sono state chiuse in diverse località, mentre le famiglie hanno dovuto fare i conti con le difficoltà quotidiane causate dalle avverse condizioni atmosferiche. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno attivato piani di emergenza per supportare le comunità più colpite.