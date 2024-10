Maltempo, Schlein: destra strumentalizza e politicizza alluvioni

Genova, 21 ott. (askanews) - "Non è la prima volta che la destra strumentalizza e politicizza le alluvioni e le ricostruzioni. Questo non porta risultati a quei cittadini che ad esempio aspettano da più di un anno in Emilia Romagna i ristori promessi dalla stessa destra che sostiene il sindaco Buc...

Genova, 21 ott. (askanews) – “Non è la prima volta che la destra strumentalizza e politicizza le alluvioni e le ricostruzioni. Questo non porta risultati a quei cittadini che ad esempio aspettano da più di un anno in Emilia Romagna i ristori promessi dalla stessa destra che sostiene il sindaco Bucci e che non sono mai arrivati”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando degli attacchi del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci sull’alluvione in Emilia Romagna, a margine di un incontro elettorale a Genova.

“A noi – ha aggiunto la segretaria del Pd – piace rimboccarci le maniche ed essere utile al territorio, peraltro devo dire che, quando alcune parti delle province di Genova e Spezia sono andate sott’acqua qualche giorno fa, nessuno di noi ha incolpato in alcun modo chi amministra questa regione, non è il nostro stile”.

“Abbiamo un territorio fragile – ha concluso Schlein – e riteniamo sia più utile rimboccarci tutti le maniche come istituzioni, dare una mano au territori colpiti, investire di più sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e, come propone Andrea Orlando, entro i primi 100 giorni di governo, se vincerà, fare una legge sul contrasto al consumo di suolo perché purtroppo in questo Paese abbiamo cementificato troppo e pure in questa regione è successo. Quindi bisogna rimediare”.