Il maltempo continua a mettere in difficoltà diverse regioni italiane, con condizioni meteorologiche avverse che persistono anche oggi.

Maltempo: scuole chiuse e permesso climatico, tutto ciò che devi sapere

La settimana è iniziata con piogge abbondanti, forti venti e nevicate a bassa quota che interessano tutto il territorio, da nord a sud. In Emilia-Romagna la situazione è particolarmente critica: numerosi allagamenti hanno causato problemi alla viabilità, e i vigili del fuoco sono stati impegnati in centinaia di interventi. Alcuni comuni del reggiano e del modenese hanno deciso di chiudere le scuole a causa della neve, mentre si registrano blackout in diverse località dell’Appennino, lasciando migliaia di persone senza energia elettrica.

A Cesenatico sono caduti oltre 80 mm di pioggia, secondo il sindaco Matteo Gozzoli, che ha invitato i cittadini a evitare cantine e interrati.

Maltempo, scuole chiuse e permesso climatico: cos’è e come ottenerlo

Nel frattempo, Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera, ha proposto l’istituzione di un “permesso climatico” per i lavoratori impossibilitati a spostarsi a causa di eventi meteo estremi.

Nel Lazio, è stata diramata un’allerta gialla valida fino a questa mattina per piogge e temporali, con fenomeni più intensi lungo le coste meridionali. A Trieste, il Comune ha prorogato la chiusura dei giardini pubblici recintati per motivi di sicurezza, mentre in Toscana è stato esteso il codice giallo per neve fino alle 13 di oggi, con accumuli previsti nelle zone montane oltre i 600 metri.

Infine, i meteorologi prevedono ulteriori peggioramenti: dopo una breve tregua a metà settimana, nuove perturbazioni porteranno piogge e temporali soprattutto al Centrosud e sulle isole maggiori, prolungando l’instabilità atmosferica fino al weekend.