Scopri quando aprono gli impianti sciistici 2024 in Italia. Le date di apertura delle stazioni sciistiche e gli impianti pronti a partire per la stagione invernale 2024-2025.

La stagione sciistica 2024-2025 è ufficialmente iniziata sulle montagne italiane, con diverse località che hanno già aperto i propri impianti.

Quando aprono gli impianti sciistici 2024/2025 in Italia: tutte le date

I primi a partire sono stati Madonna di Campiglio e il Tonale, a novembre, ma nelle prossime settimane molte altre stazioni sciistiche si preparano a inaugurare la stagione. Tra queste, il 4 gennaio apriranno Campo Imperatore e Corno alle Scale, mentre l’11 gennaio sarà la volta del Gaver. La stagione proseguirà fino alla fine della primavera, solitamente tra marzo e aprile.

Gli impianti sciistici italiani hanno iniziato a funzionare a partire da ottobre, con alcune località che hanno anticipato l’apertura rispetto agli anni passati. A partire dal 30 novembre, si sono aggiunti alla lista delle stazioni attive Aprica, Cortina d’Ampezzo, Ghiacciaio Presena, Lavarone, Livigno, Moena, Plan de Corones, Brunico, Pontedilegno-Tonale e Folgaria. In particolare, Breuil-Cervinia è stato uno dei primi a partire, già il 26 ottobre. Anche le stazioni di Aosta e Parma, come La Magdaleine e Schia Monte Caio, apriranno rispettivamente il 17 e il 30 gennaio, segnando la fine delle aperture stagionali.

Quando aprono gli impianti sciistici nel 2024: tutte le aperture in Italia

La stagione sciistica 2024-2025 si estenderà fino alla fine di aprile, con alcune località che offriranno l’accesso agli impianti fino a maggio, come Livigno e il Passo del Tonale. Alcuni impianti chiuderanno in ritardo, come Breuil-Cervinia, che avrà l’ultima giornata di sci il 4 maggio.

Nonostante l’entusiasmo per l’apertura, il costo degli skipass continua a crescere. Il prezzo medio di uno skipass giornaliero si aggira attorno ai 60-70 euro, ma in alcune località le tariffe hanno registrato aumenti anche del 28% rispetto a tre anni fa. Lo skipass stagionale nelle Dolomiti, ad esempio, costa circa 945 euro, con un incremento del 2,16%. In Valle d’Aosta, i prezzi salgono a 1.460 euro per uno skipass stagionale, mentre un abbonamento che include anche Zermatt (Svizzera) può arrivare a 1.723 euro.