Mani secche e screpolate: i consigli per proteggerle dal freddo

Le mani secche e screpolate sono una condizione comune, indipendentemente dall’età, causata dal freddo e dall’aria secca che si crea in casa a causa del riscaldamento accesso. Nutrire e proteggere le mani è fondamentale per prevenire la secchezza e la screpolatura, così da avere mani curate e idratate durante tutto l’anno.

Sebbene la condizione sia specifica dei mesi freddi, le mani secche e screpolate possono interessare le persone anche durante l’estate ed è proprio per questo motivo che è importante nutrirle e curarle, così da poterle avere sane e idratate durante tutto l’anno e, in modo particolare, durante le stagioni fredde e piovose, dato che è proprio questo clima ad aggravare il problema nelle persone che ne soffrono.

Le mani secche e screpolate non sono una prerogativa esclusiva di uomini o di donne perché entrambi i sessi possono soffrirne.

Fortunatamente, al giorno d’oggi, rispetto al passato, vi è un’attenzione maggiore nei confronti dell’estetica e, pertanto, le soluzioni sulle quali fare affidamento per proteggere le nostre mani sono numerose.

Mani secche e screpolate: consigli

Il rossore, la desquamazione, l’irritazione e la screpolatura sono i segnali tipici delle mani secche e screpolate che, nella maggior parte delle persone, si manifestano in modo ricorrente o costante durante tutto l’anno e, in modo particolare, durante l’inverno, a causa dell’umidità esterna che, in alcune zone può anche essere eccessiva, e a causa dell’aria secca che è presente in casa quando si accende il riscaldamento.

Prevenire questo problema o, quantomeno, cercare di limitarne gli effetti, è possibile grazie ad alcuni accorgimenti, come quello di indossare i guanti quando siamo all’aperto, di utilizzare un detergente delicato, che non privi la pelle dei suoi oli naturali o, in alternativa, un sapone non sapone, e di utilizzare una crema nutriente e idratante, sia di giorno che di notte, dopo aver lavato le mani e quando si avverte la necessità, sia di giorno che di notte.

Evitate, infine, di lavare le mani con acqua calda perché questa, oltre a desquamare e disidratare ulteriormente le mani, come farebbe un detergente generico, tende a privare la pelle dei suoi oli naturali che, invece, dovrebbero restare intatti per protezione.

