A Roma in migliaia sono scesi in piazza per partecipare a "La via Maestra", la manifestazione promossa dalla CGIL e da oltre cento associazioni laiche e cattoliche: "Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione", è questo lo slogan della manifestazione, col corteo partito da Piazza della Repubblica e giunto a Piazza del Popolo per il comizio finale.

In migliaia sono scesi in piazza a Roma per partecipare a “La via Maestra”, ovvero la manifestazione nazionale promossa dalla CGIL e da oltre cento associazioni laiche e cattoliche. Presenti anche Giuseppe Conte ed Elly Schlein.

Manifestazione CGIL a Roma, in migliaia scendono in piazza: “Lavoro, pace, Costituzione”

A Roma in migliaia sono scesi in piazza per partecipare a “La via Maestra“, la manifestazione nazionale promossa dalla CGIL e da oltre cento associazioni laiche e cattoliche.

“Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione”, è questo lo slogan della manifestazione, col corteo che è già arrivato a Piazza del Popolo, dove sta parlando il segretario generale della CGIL Maurizio Landini: “Scendiamo in piazza perché la gente non ce la fa più, perché c’è bisogno di far funzionare le scuole, perché c’è bisogno di rispondere al caro vita che si sta determinando e perché c’è una domanda di partecipazione, di cambiamento, che parte anche dalle nuove generazioni.

E noi pensiamo che il Paese, il Governo, il Parlamento debbano imparare ad ascoltare e debbano soprattutto dare ascolto e voce a chi tiene in piedi questo Paese con a sua intelligenza e il suo lavoro.”

Manifestazione CGIL a Roma “La via Maestra”: presenti Schlein e Conte

Il corteo partito da Piazza della Repubblica è come visto già arrivato a Piazza del Popolo, dove si sta tenendo il comizio finale.

Oltre a Maurizio Landini, presenti anche la segretaria Dem, Elly Schelin, e il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. Queste la parole della Schlein: “In questa piazza ritrovo tanto dello spirito che ci ha portato insieme a vincere il referendum costituzionale che secondo tutti avevano già perso e invece la straordinaria mobilitazione delle forze civiche e della società civile ha fatto la differenza. E’ di questo che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di costruire l’alternativa insieme e di riuscire ad andare noi da queste persone che si sono mobilitate. Vogliamo costruire l’alternativa non da soli ma con tutti quelli che vogliono contribuire e in questa piazza ce ne sono tante.”