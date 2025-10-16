Manovra: Ascani (Pd), 'non c'è piano industriale, ma un nuovo condono e tagli ai servizi'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "A fronte di tutte le necessità del Paese e delle difficoltà degli italiani, il governo propone una legge di bilancio di appena 18 miliardi. Quando erano all’opposizione gridavano contro i vincoli finanziari, ora che sono al governo fanno l'o...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "A fronte di tutte le necessità del Paese e delle difficoltà degli italiani, il governo propone una legge di bilancio di appena 18 miliardi. Quando erano all’opposizione gridavano contro i vincoli finanziari, ora che sono al governo fanno l'opposto e presentano una leggina di bilancio imbarazzante. La crescita è ferma e alcuni investimenti vanno fatti.

In questa manovra non c'è niente se non l'ennesimo condono, siamo a 21. Non se ne può più, anche perché poi nessuno paga più le tasse, se si continua a dire che le scontiamo". Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo a Restart su Rai3.

"Ci sono piccoli interventi, che valgono un anno. Non c'è un piano industriale. Servirebbe una legge di bilancio seria che peraltro non prenda i soldi dal raddoppio della tassa di soggiorno, come pare che accada, quindi facendo cassa dai comuni, o dai tagli lineari ai ministeri, perché questo significa tagli ai servizi. Dalle banche arriveranno o no risorse? E se sì, come? Ci aspettiamo che Giorgia Meloni faccia quello che continua a promettere agli italiani dal 2022. E che lo faccia presto, non l'anno prossimo in occasione della campagna elettorale", conclude.