Manovra: Ascani (Pd), 'per governo famiglia priorità solo a parole, fare interventi strutturali'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "L’Unione donne in Italia ha contribuito alle principali conquiste femminili realizzate nel secondo Novecento: il diritto al lavoro, il diritto di famiglia, la lotta contro la violenza sulle donne. Mobilitazioni che hanno segnato e ridisegnato il nostro sistema giuridico e sociale. Molti e significativi passi sono stati fatti, ma il cammino è ancora in divenire, perché non tutti gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

Il nostro Paese è fanalino di coda in Ue con il tasso di occupazione femminile fermo al 52,5%, il gap salariale tocca la soglia del 20% e mancano politiche familiari efficaci". Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo a Montecitorio all'evento 'Un'idea che fa storia' organizzato in occasione dell'80esimo anniversario dell'Unione donne in Italia.

"Gli asili nido non sono equamente diffusi in tutte le aree del Paese, e nonostante risorse a nostra disposizione, come quelle del Pnrr, sono stati sacrificati per incapacità di governo. La legge di bilancio di cui discutiamo in queste ore ha la famiglia tra le sue priorità. Ma solo a parole. Non ci sono interventi strutturali, ma bonus e misure limitate che di fatto non incidono sui problemi. Sono interventi di facciata che non fanno avanzare il nostro Paese di un millimetro", conclude.