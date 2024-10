Manovra: Bellanova (Iv), 'urgente battaglia unitaria opposizioni su asili nido'

Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Inaccettabili i tagli agli asili nido che il governo delinea nel piano strutturale di bilancio mandato a Bruxelles. Dopo i grandi proclami a favore delle famiglie, si dimezzano le soglie minime territoriali per gli asili, andando così a colpire chi vive in con...

Roma, 22 ott (Adnkronos) – "Inaccettabili i tagli agli asili nido che il governo delinea nel piano strutturale di bilancio mandato a Bruxelles. Dopo i grandi proclami a favore delle famiglie, si dimezzano le soglie minime territoriali per gli asili, andando così a colpire chi vive in contesti socioeconomici più complessi, dove il supporto alla genitorialità si rivela essenziale per il benessere delle famiglie e per lo sviluppo dei bambini”. Lo scrive in un post su Facebook la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova.

“Ridurre gli investimenti in questi servizi significa insomma affossare la crescita economica del paese e favorire la disparità di genere. Le politiche pubbliche dovrebbero tener conto delle esigenze delle famiglie e promuovere un ambiente favorevole alla genitorialità. È per queste ragioni – conclude Bellanova – che ritengo urgente una battaglia unitaria delle opposizioni su questo tema fondamentale per il futuro del Paese. Favorire l'inclusione con politiche familiari efficaci significa costruire un futuro migliore per tutti".