Manovra: Boccia, 'cambia ancora, anche su pensioni tornano indietro'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha annunciato che l’emendamento del governo sulle pensioni cambierà: è l’ennesima, vergognosa conferma che questo governo è diviso, nel caos. Stavano andando oltre la Fornero e ora sono costretti a tornare indietro perche hanno capito che colpivano i diritti dei più giovani. Vietare quei diritti ai giovani di oggi, che ne hanno paradossale più bisogno, è un gravissimo errore.

Siamo al 17 dicembre e non sappiamo ancora quale manovra voteremo”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.