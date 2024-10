Manovra: Boccia, 'da governo bluff su sanità, niente nuove assunzioni'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Nonostante i proclami il governo ha fatto il solito bluff in materia di sanità. Gli stanziamenti per il Fondo nazionale sono, in rapporto al Pil, i più bassi degli ultimi 15 anni". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.&q...

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Nonostante i proclami il governo ha fatto il solito bluff in materia di sanità. Gli stanziamenti per il Fondo nazionale sono, in rapporto al Pil, i più bassi degli ultimi 15 anni". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Del miliardo e trecento milioni previsto per il prossimo anno parte serve, doverosamente, per il rinnovo dei contratti. Alla fine le risorse fresche da utilizzare ammontano a poche centinaia di milioni. Il ministro Schillaci aveva chiesto 5 miliardi per il comparto sanità per i prossimi anni. Non siamo neanche alla metà. E il tanto strombazzato nuovo piano per le assunzioni è sparito dai radar. Questa è la realtà che nessuna propaganda può coprire e di cui si accorgeranno presto gli italiani: una sanità non più per tutti e sempre più privatizzata. Chi potrà permetterselo pagherà analisi e visite, chi non potrà rinuncerà a curarsi o aspetterà mesi per un controllo”.