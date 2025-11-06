Manovra: Boccia (Pd), 'patetica nomina di 4 relatori, partiti non si fidano l’uno dell’altro'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Lo spettacolo che la maggioranza sta dando in commissione Bilancio sulla manovra è patetico. Altro che maggioranza granitica e coesa. Non è mai avvenuto, nemmeno con governi più compositi che venissero nominati 4 relatori. È la conferma ch...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Lo spettacolo che la maggioranza sta dando in commissione Bilancio sulla manovra è patetico. Altro che maggioranza granitica e coesa. Non è mai avvenuto, nemmeno con governi più compositi che venissero nominati 4 relatori. È la conferma che il governo non si fida dei partiti e che i partiti non si fidano l’uno dell’altro".

Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"In tre giorni le parti sociali, le imprese, le associazioni datori ali, le autorità hanno di fatto demolito la manovra. Ma alla destra non importa. L’unico collante che li tiene insieme è la gestione del potere, non l’interesse dell’Italia. Stanno insieme, sì, ma solo per dividersi potere, probabilmente pochi spiccioli e garantirsi un equilibrio interno, mentre fuori da Palazzo Chigi cresce la sfiducia delle famiglie, di chi lavora, di chi produce", conclude.