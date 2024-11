Manovra: Bonetti, 'da Azione 128 emendamenti, azione congiunta con altre opposizioni'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Azione ha depositato 128 emendamenti alla legge di bilancio, un pacchetto di proposte molto concrete e attuabili con l’obiettivo di dare a questa legge di bilancio visione e adeguatezza alle sfide che ci aspettano. Visione e adeguatezza di cui, per noi, il testo di legge proposto dal governo è fortemente deficitario, specie davanti alle crisi economiche e sociali in corso nel contesto internazionale”. Così Elena Bonetti, capogruppo di Azione in Commissione Bilancio alla Camera.

“Inoltre, con le altre opposizioni – prosegue Bonetti – abbiamo sostenuto la necessità di un’azione congiunta per trovare la più ampia convergenza possibile su temi prioritari e strategici: rifinanziamento del fondo per l’automotive che il governo ha cancellato, il finanziamento della sanità, il congedo paritario (estendendo il congedo obbligatorio per i padri e alzando al 100% l’indennità pagata dallo Stato per il congedo di maternità)”.

Cinque, in particolare, i punti chiave della proposta di Azione per revisionare la manovra: investimenti mirati su Sanità, Scuola, Università e Ricerca; misure per il rilancio della produttività delle imprese, con un focus sull’Automotive; politiche strutturali per le famiglie e per il lavoro femminile; sostegno agli affitti per studenti e formazione dei giovani; sblocco del turnover per i piccoli Comuni e reintegro delle risorse tagliate dal Governo agli enti locali.