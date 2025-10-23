Manovra: Borghi (Iv), 'la destra si è messa il Loden e alza le tasse'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Si sono messi il Loden, e il presidente Mario Monti ieri glielo ha riconosciuto. La destra aveva promesso di cambiare gli asset, uscire dall’euro e cancellare la Fornero, ha fatto l’esatto contrario. Ma colpisce l’elemento politico: è la pr...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Si sono messi il Loden, e il presidente Mario Monti ieri glielo ha riconosciuto. La destra aveva promesso di cambiare gli asset, uscire dall’euro e cancellare la Fornero, ha fatto l’esatto contrario. Ma colpisce l’elemento politico: è la prima volta che la destra abbandona quella che è la sua parola d’ordine da sempre, cioè abbassare le tasse.

Il governo le sta invece alzando in maniera statalista e dirigista, e da questo punto di vista le vicende degli affitti brevi e delle banche sono clamorose. La trasformazione da destra liberale a destra protezionista è completata”. Così il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, vicepresidente del partito, ospite a Sky.