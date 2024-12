Manovra: Calenda, 'mancano stimoli crescita e investimento serio su sanità'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "In questa manovra mancano soprattutto due cose: gli stimoli per la crescita, perché il 2025 sarà un anno difficilissimo, e un investimento serio sulla sanità. È doveroso mettere a posto almeno un servizio che serve soprattutto alle person...

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – "In questa manovra mancano soprattutto due cose: gli stimoli per la crescita, perché il 2025 sarà un anno difficilissimo, e un investimento serio sulla sanità. È doveroso mettere a posto almeno un servizio che serve soprattutto alle persone anziane. E purtroppo non è stato fatto". Così Carlo Calenda di Azione.