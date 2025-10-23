Manovra: Cantalamessa (Lega), 'emendamento per tutelare Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli rappresenta da oltre trent’anni un presidio e un’eccellenza culturale, artistica e formativa di valore inestimabile per la città di Napoli, la Campania e l’intero Mezzogiorno. È inacce...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "La Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli rappresenta da oltre trent’anni un presidio e un’eccellenza culturale, artistica e formativa di valore inestimabile per la città di Napoli, la Campania e l’intero Mezzogiorno. È inaccettabile che una realtà di tale importanza, riconosciuta anche dal ministero della Cultura per la sua qualità artistica, rischi di scomparire per mancanza di un sostegno istituzionale adeguato.

Per questo ho deciso di presentare un emendamento alla legge di bilancio, al fine di assicurare un contributo triennale alla Nuova Orchestra, contributo che possa permetterle di continuare a svolgere la sua attività e il suo ruolo culturale". Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.

"La Scarlatti ha garantito per decenni lavoro, formazione e crescita a centinaia di giovani musicisti, contribuendo a tenere viva la grande tradizione della scuola musicale napoletana. Napoli, infatti, è oggi l’unica grande città italiana ed europea che rischia di restare senza un’orchestra sinfonica stabile: un evento negativo che non possiamo permetterci, nell’interesse non solo del Sud ma dell’intero Paese", conclude.