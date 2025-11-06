Manovra: Damiani (FI), 'Upb conferma serietà politica di bilancio'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "L’Upb conferma che la manovra va nella giusta direzione. La linea di prudenza scelta dal governo, volta a consolidare i conti pubblici, è la scelta più saggia in una fase economica complessa come quella attuale: garantisce stabilità, credibilità internazionale e affidabilità. Il nostro esecutivo riesce a mantenere equilibrio e serietà, salvaguardando la crescita e la fiducia dei mercati".

Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani.

"Ancora più incoraggiante è la prospettiva di uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo già nel 2025, con un anno di anticipo: un traguardo che premia la coerenza delle scelte economiche e la solidità della nostra strategia di bilancio. In un momento in cui serve realismo e responsabilità, l’Italia dimostra di saper governare i conti pubblici con disciplina, ma senza rinunciare alla crescita", conclude.