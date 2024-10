Manovra: Lepri (Pd), 'poca cosa per famiglie e figli'

Roma, 25 ott (Adnkronos) – "Nonostante gli annunci, le nuove misure contenute nella legge di bilancio a sostegno delle famiglie e dei loro figli si riveleranno poca cosa". Lo dice Stefano Lepri, della Direzione del Pd.

"Apprezzabile è l’aumento dell’indennità del congedo parentale, che porterà probabilmente a fruirne di più. Anche se il vero tema è la durata dei congedi, oggi troppo limitati. Confermato, meno male, l’Assegno unico per i figli, dopo le indiscrezioni che invece portavano a temere venisse messo in discussione", prosegue.

"Il bonus per i nuovi nati riporta in vita una misura che, ai fini della semplificazione, era stata abrogata e accorpata entro l’Assegno unico. Quest’ultimo infatti viene erogato fin dal settimo mese di gravidanza, proprio per dare fin da subito un buon sostegno ai nuovi genitori. Il bonus sembra dunque più una bandierina, che non può essere determinante nel convincere a mettere al mondo un figlio", dice ancora Lepri.

"L'obbligo di computare l'Assegno unico nel calcolo dell'ISEE per accedere al bonus asilo nido viene eliminato. Meglio di niente, intendiamoci, ma questa decisione si poteva (doveva) estendere anche alle molte altre prestazioni sociali agevolate che devono pagare le famiglie", conclude Lepri.