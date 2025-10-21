Manovra: Lupi, 'Nm ha insistito su famiglia, scuola e lavoro'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Questa manovra, "il testo credo che arriverà domani alle Camere", è il "frutto del lavoro comune dei quattro partiti di maggioranza. Noi moderati ha insisto molto su tre pilastri, il lavoro, la scuola e la famiglia. Per la prima volta nei prossimi tre anni sono stati destinati 3.4 miliardi alle politiche per la famiglia e la conciliazione lavoro famiglia".

Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi durante la conferenza stampa sulla legge di bilancio nella sede del partito.

E poi "la riconferma dell'80% di stipendio per primi tre mesi di congedo parentale, l'eliminazione della prima abitazione dal calcolo dell'Isee, oltre 160 milioni per le scuole paritarie". Valorizzato anche "il Terzo settore con l'aumento del tetto del 5 per mille". "Siamo soddisfatti, abbiamo concentrato le risorse e dimostrato che si possono tenere conti in ordine e rilanciare il paese", conclude.