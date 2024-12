Manovra: M5s-Pd-Avs, 'uniti per difendere università e ricerca'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Il governo sta portando avanti un gravissimo attacco contro due settori fondamentali per il futuro del nostro Paese: l’università e la ricerca. Di fronte a questa situazione, come forze di opposizione, abbiamo deciso di presentare emendamenti congiunti ...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Il governo sta portando avanti un gravissimo attacco contro due settori fondamentali per il futuro del nostro Paese: l’università e la ricerca. Di fronte a questa situazione, come forze di opposizione, abbiamo deciso di presentare emendamenti congiunti alla legge di bilancio; uno sforzo unitario che riteniamo necessario in una fase così delicata per il mondo accademico e della ricerca". Così in una nota congiunta i deputati Antonio Caso (M5S), Irene Manzi (Pd), Elisabetta Piccolotti (Avs)

"Siamo molto preoccupati per i gravissimi tagli al Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) per gli atenei che mettono a serio rischio la qualità e la sostenibilità del nostro sistema accademico, mentre si strizza l'occhio alle università telematiche – aggiungono -. Ci sono poi le drammatiche riforme in cantiere della ministra Bernini, che non rispondono alle esigenze del mondo accademico, alimentano il precariato e ignorano completamente le richieste e le preoccupazioni degli studenti, dei ricercatori e dei docenti. Timori espressi anche da un recente appello sottoscritto da 122 società scientifiche". "Con i nostri emendamenti chiediamo un’inversione di rotta immediata e siamo convinti che solo un’azione unitaria delle forze di opposizione potrà provare ad arginare il pericoloso disegno di questo governo", concludono Caso, Manzi e Piccolotti.