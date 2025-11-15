Manovra: Malan, 'da maggioranza non molti emendamenti e in linea con Governo'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "In realtà non sono molti. Si tratta di poco più di tre emendamenti ad articolo per ciascun gruppo". Lo dice ad 'Affaritaliani' Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, a proposito dei 1.600 emendamenti presentati a Palazzo Madama solo dalla maggioranza alla Legge di Bilancio.

"Per Fratelli d’Italia, con i nostri 63 senatori, sono persino pochi.

E rientrano nella linea tracciata dal Governo. Del resto, ne avessimo presentati pochi, qualcuno avrebbe detto che si vuole umiliare il Parlamento. Invece penso che il Senato, su impulso di Fratelli d’Italia e della maggioranza, introdurrà importanti elementi per venire ulteriormente incontro alle necessità degli italiani", conclude Malan.