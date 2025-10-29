Manovra: Malan, 'l'anno scorso fatto accordo con le banche, immagino contributo sarà volontario'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "L’anno scorso c’è stato un accordo con le banche e quest'anno si va nella stessa direzione. È ovvio che le banche, come chiunque, preferiscono non pagare. Ciascuno difende i propri interessi". Così il capogruppo di Fratelli...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "L’anno scorso c’è stato un accordo con le banche e quest'anno si va nella stessa direzione. È ovvio che le banche, come chiunque, preferiscono non pagare. Ciascuno difende i propri interessi". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan, intervenendo a Start su Sky TG24.

"Riteniamo che a fronte di altissimi profitti che sono stati fatti dalle banche chiedere un sostegno a questa manovra che viene incontro a redditi bassi e medi, aumenta le risorse per la sanità e interviene su molti settori della società, ci sono i presupposti affinché anche le banche, di cui rispettiamo il ruolo, diano un contributo".

Se il contributo sarà volontario? "Io immagino di sì, sulla falsariga dell’anno precedente", conclude.