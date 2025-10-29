Manovra: Malan, 'tutti favorevoli a ridurre imposte ma bisogna trovare risorse'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Tutte le proposte di riduzione di una imposta rispetto al testo presentato dal governo richiedono una copertura, chi propone una riduzione proporrà una copertura di dove prendere questi soldi". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan, intervenendo a Start su Sky TG24 riguardo alla possibile modifica della tassazione sugli affitti brevi.
"Siamo tutti favorevoli a ridurre le imposte ma bisogna trovare le risorse per fare le cose che si ritiene opportuno fare", conclude.