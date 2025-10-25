Manovra: Nicita (Pd), 'Cdm ha approvato Finanziaria a sua insaputa?'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Da diversi giorni assistiamo al carosello di dichiarazioni di leader politici che si dichiarano stupiti e contrari alle decisioni assunte da essi e dai loro partiti in Consiglio dei Ministri in merito alla Legge di Bilancio". Così il senatore dem Antonio Nicita, a margine dell'evento tenuto a Cagliari, dal titolo 'Facciamo il Punto', organizzato da Marco Meloni, rispondendo ai giornalisti che chiedevano un commento sulle dichiarazioni del ministro Antonio Tajani.

"C'è chi dice di non sapere che la manovra, da essi votata all'unanimità, contenga moltissimi tagli, ad esempio i 50 milioni alla metro C oppure chi dice di ignorare il taglio di 118 milioni in 3 anni alla ricerca, o ancora chi non condivide le richieste a Banche e Assicurazioni, o infine chi manifesta disagio per il regalo di 400 euro annui a chi ha Irpef superiore a 100 mila euro".

"Ci chiediamo: ma se nessuno sapeva nulla del contenuto della legge di bilancio chi l'ha scritta e soprattutto chi l'ha approvata? E' questa la serietà con la quale si decide come impiegare 18 miliardi dei cittadini italiani?".