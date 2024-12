Manovra: Orlando (Pd), 'una serie di marchette e la patria è sparita'

Roma, 14 dic (Adnkronos) - La manovra "è una non manovra, nel senso che è una serie di marchette fatte a singole corporazioni, con i soldi che si prendono costantemente ai consumatori. Manca una dimensione di politica industriale, manca un progetto per il Paese, manca una visione,...

Roma, 14 dic (Adnkronos) – La manovra "è una non manovra, nel senso che è una serie di marchette fatte a singole corporazioni, con i soldi che si prendono costantemente ai consumatori. Manca una dimensione di politica industriale, manca un progetto per il Paese, manca una visione, direi, patriottica. Ecco, qui la patria è sparita in questa manovra". Lo ha detto Andrea Orlando a margine dell'Assemblea Pd.