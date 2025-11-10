Manovra: proseguono incontri Pd, domani Terzo settore e Cgil

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Proseguono gli incontri di Elly Schlein al Nazareno in vista della manovra. Domani alle 10 è previsto l'incontro della segretaria del Pd con il Forum del Terzo settore e alle 16 con la Cgil.
