Manovra: Ronzulli (FI), 'responsabile e per la crescita, con meno tasse e più sostegni'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Meno tasse, più sostegno alla sanità, ai medici e agli infermieri, alle famiglie, ai più fragili, ai pensionati, alle donne, alle mamme lavoratrici, ai neoassunti, e alle imprese. Quella approvata dal consiglio dei ministri non è solo un...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Meno tasse, più sostegno alla sanità, ai medici e agli infermieri, alle famiglie, ai più fragili, ai pensionati, alle donne, alle mamme lavoratrici, ai neoassunti, e alle imprese. Quella approvata dal consiglio dei ministri non è solo una manovra seria, responsabile, attenta ai conti pubblici e alla difficile congiuntura economica, ma anche di visione e crescita, perché riducendo la pressione fiscale, incentivando le assunzioni e tutelando le imprese si favoriscono l’occupazione, lo sviluppo, la produttività, la fiducia.

Una fiducia di cui il governo gode anche sui mercati internazionali, che credono nel nostro lavoro e nella nostra affidabilità”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.