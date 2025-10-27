Manovra: Sbrollini (Iv), 'non c'è visione di Paese, modello nord est umiliato'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "In questa legge di bilancio non c'è una visione di Paese: nulla sul rilancio, nulla sullo sviluppo, nulla sugli stipendi e pensioni, che restano identici, e quindi perdono potere d'acquisto a causa dell'inflazione e del carrello della spesa, nu...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "In questa legge di bilancio non c'è una visione di Paese: nulla sul rilancio, nulla sullo sviluppo, nulla sugli stipendi e pensioni, che restano identici, e quindi perdono potere d'acquisto a causa dell'inflazione e del carrello della spesa, nulla sulla sanità e nessuna prospettiva per i giovani che continuano a lasciare il nostro Paese.

Le somme promesse da Giorgia Meloni, 25 miliardi per le aziende colpite dai dazi, 15 sul piano casa, sono scomparse. Ancora una volta si umiliano gli imprenditori, in Italia e in particolare in Veneto. Il modello nord est è quello che tiene in piedi il Paese". Così la senatrice veneta di Italia Viva Daniela Sbrollini.

"Il governo, oltre a non ascoltare i sindacati, ha ignorato anche le richieste dei ceti produttivi, quelli che generano posti di lavoro e ricchezza. Si alzano le tasse senza intervenire sul caro energia, si dà qualche mancia solo per tamponare qualche emergenza, ma manca completamente un'idea di crescita e sviluppo", conclude.