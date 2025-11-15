Manovra: Schlein, 'Meloni taglia e scarica responsabilità governo su enti locali'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Dire che questa è la prima manovra senza tagli agli enti locali, significa prendere in giro gli amministratori. Meloni non finga di non sapere che nelle manovre precedenti ha sottratto già 10 miliardi e 700 milioni agli enti locali nei prossimi anni. Q...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Dire che questa è la prima manovra senza tagli agli enti locali, significa prendere in giro gli amministratori. Meloni non finga di non sapere che nelle manovre precedenti ha sottratto già 10 miliardi e 700 milioni agli enti locali nei prossimi anni. Questo governo con una mano taglia e con l'altro scarica sugli amministratori le proprie responsabilità" con i tagli sui trasporti, sull'accoglienza.

Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.