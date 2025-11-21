Manovra: Schlein, 'prezzi sempre più cari e Meloni non fa nulla'**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Proprio mentre Meloni e Tajani saltellano allegramente sul palco convinti di vincere le elezioni in Campania, i dati Istat, rielaborati da Unione Nazionale Consumatori, li mettono di fronte alla realtà: in un anno, mangiare costa 232 euro in più per coppie con 2 figli e una famiglia media italiana spende 174 euro in più di 12 mesi fa per fare la spesa".

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Far quadrare il bilancio di casa a fine mese sta cominciando a diventare un’impresa titanica con il caro bollette e i prezzi dei beni alimentari aumentati secondo l’Istat del 25% dal 2021, mentre nello stesso periodo i salari reali hanno perso 9 punti percentuali. Gli italiani non riescono più a fare la spesa di prima con lo stesso stipendio in tasca. Questo governo ha varato quattro manovre economiche, ormai è in carica da più di tre anni, ma di tutto questo continua a disinteressarsi. Non solo, continua a non fare nulla sul caro energia e pure a rifiutarsi di votare la nostra proposta sul salario minimo, sostenuta da tutte le forze della coalizione progressista".

I problemi delle persone per loro non contano, tanto poi per qualsiasi cosa basta dare la colpa un giorno ai magistrati, l’altro ai giornalisti, poi alla sinistra. Ma stanno finendo i palloni da buttare in tribuna e proprio dalle regioni partirà il riscatto di un’Italia che vuole finalmente mandare a casa questo governo".