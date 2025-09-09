Manovra: Tajani convoca riunione Fi con vertici e Dipartimento economia

Roma, 9 set (Adnkronos) - E' in corso nella sede nazionale di Forza Italia una riunione programmatica sulla manovra di bilancio. Con il segretario nazionale Antonio Tajani sono presenti i capigruppo, i vicesegretari e i componenti del dipartimento economia. Lo si apprende da fonti di Forza Ital...