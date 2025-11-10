Manovra: Tajani, 'non metteremo tasse sulla casa degli italiani'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Non metteremo tasse sulla casa, l'ha detto prima Matteo Salvini. La casa è un bene primario. Casa significa libertà, è la nostra dimora, il luogo dove siamo nati, dove abbiamo vissuto, goduto, sofferto, dove sono vissuti i nostri genitori e...

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Non metteremo tasse sulla casa, l'ha detto prima Matteo Salvini. La casa è un bene primario. Casa significa libertà, è la nostra dimora, il luogo dove siamo nati, dove abbiamo vissuto, goduto, sofferto, dove sono vissuti i nostri genitori e i nostri antenati. La casa è molto di più di quattro mura, è la nostra identità, sono i nostri valori.

Per questo non vogliamo che sia tassata". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.