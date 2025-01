Un nuovo inizio per Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, noto nuotatore italiano, ha recentemente rivelato di aver trovato l’amore in Costanza, una giovane ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo. Durante un’intervista nel programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Bortuzzo ha condiviso dettagli sulla sua relazione, sottolineando l’importanza della sincerità e della libertà reciproca. I due si sono conosciuti attraverso i social media, in particolare grazie a un video su TikTok che ha catturato l’attenzione di Manuel. Da quel momento, è scattata la scintilla, portandoli a costruire una relazione basata sulla trasparenza e sul rispetto.

La dolcezza di Costanza

Costanza, che studia a Firenze e si sposta a Roma per stare con Bortuzzo, ha dimostrato il suo affetto inviando un messaggio dolce al nuotatore, esprimendo quanto gli manchi e quanto attenda il loro prossimo incontro. Manuel ha descritto la sua nuova compagna come una persona speciale, capace di portare gioia nella sua vita dopo un periodo di tensioni e difficoltà. “Auguro a tutti di incontrare una persona così e di sorridere sempre”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di avere accanto qualcuno che ci permette di essere noi stessi.

Il passato difficile con Lucrezia Selassié

Tuttavia, nonostante la felicità attuale, Bortuzzo non ha potuto evitare di affrontare il suo passato turbolento con Lucrezia ‘Lulù’ Selassié. La situazione con l’ex fidanzata è stata complessa e dolorosa, culminando in accuse di stalking nei suoi confronti. Bortuzzo ha raccontato di come Selassié non abbia accettato la fine della loro relazione, arrivando a pedinarlo e minacciarlo. “Quando inizi un percorso con una persona non immagini certe cose”, ha commentato, riflettendo su quanto sia stata difficile questa esperienza. Nonostante il dolore, ha cercato di mantenere un atteggiamento maturo, affermando che le scelte devono essere fatte per il bene di se stessi.

Un futuro luminoso

Oggi, Manuel Bortuzzo sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita. La sua relazione con Costanza rappresenta un nuovo capitolo, ricco di speranza e positività. Con la consapevolezza delle difficoltà passate, il nuotatore guarda al futuro con ottimismo, pronto a costruire una storia d’amore autentica e sincera. La sua esperienza serve da monito per chiunque si trovi a dover affrontare relazioni tossiche: è fondamentale prendersi cura di sé stessi e fare scelte che portino a una vita serena e appagante.