Marche: risultati significativi nel 2024 nonostante le difficoltà

Un anno di sfide e risultati

Il 2024 si è rivelato un anno complesso per le Marche, caratterizzato da numerose difficoltà e impegni imprevisti. Tuttavia, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha messo in evidenza i risultati significativi ottenuti, sottolineando come la regione abbia saputo affrontare le problematiche con determinazione e strategia. Durante una conferenza stampa, Acquaroli ha dichiarato che, nonostante le sfide, i risultati raggiunti sono motivo di orgoglio per la comunità marchigiana.

Fondi sociali europei: un primato da celebrare

Un aspetto che ha colpito maggiormente il presidente è stato il riconoscimento delle Marche come prima regione d’Italia per l’utilizzo dei fondi sociali europei (FSE). Questo traguardo, raggiunto per la prima volta, rappresenta un segnale positivo per le imprese, i giovani e le comunità locali. Acquaroli ha spiegato che il successo è frutto di una programmazione attenta e di un impegno di spesa significativo, che ha visto due terzi delle risorse già attivate per il periodo 2021-2027. Questo approccio ha permesso di garantire un’efficace gestione delle risorse e un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno.

Strategie per il futuro: innovazione e sostegno alle imprese

Guardando al futuro, il presidente ha evidenziato l’importanza di continuare a investire in settori chiave come l’innovazione, l’internazionalizzazione e il sostegno alle imprese. Le risorse disponibili saranno destinate a progetti che mirano a migliorare l’occupazione e a sostenere le comunità locali, in particolare quelle più vulnerabili. Acquaroli ha anche menzionato l’importanza della politica sui borghi, che si inserisce nelle linee strategiche della giunta regionale. L’obiettivo è quello di utilizzare al meglio le risorse europee per garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutti i cittadini marchigiani.